ANELASTICO

Curiosità e Significato di "Anelastico"

Perché la soluzione è Anelastico? Anelastico si riferisce a un comportamento dei materiali che non riprendono la loro forma originale dopo essere stati deformati. Immagina una gomma da masticare che, seppur tirata e allungata, non torna mai più come prima: questo è ciò che accade con i materiali anelastici. In ingegneria e fisica, comprendere le proprietà anelastiche è fondamentale per progettare strutture che possano resistere a forze senza subire danni permanenti.

Come si scrive la soluzione Anelastico

A Ancona

N Napoli

E Empoli

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

