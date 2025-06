La Deborah del film Da qui all eternità nei cruciverba: la soluzione è Kerr

KERR

Curiosità e Significato di "Kerr"

Perché la soluzione è Kerr? La Deborah del film Da qui all'eternità si riferisce a Deborah Kerr, l'attrice che interpretò uno dei ruoli principali in questo celebre film del 1953. La sua interpretazione intensa e appassionata ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema, rendendola un'icona del suo tempo. Il film, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, esplora temi di amore, sacrificio e le difficoltà della vita militare, con la Kerr che incarna perfettamente il dramma umano della storia

Come si scrive la soluzione Kerr

K Kappa

E Empoli

R Roma

R Roma

