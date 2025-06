La classica città-Stato della antica Grecia nei cruciverba: la soluzione è Polis

POLIS

Curiosità e Significato di "Polis"

Perché la soluzione è Polis? La parola polis si riferisce alle città-stato dell'antica Grecia, che erano piccole entità politiche autonome, ognuna con il proprio governo e le proprie leggi. Queste città, come Atene e Sparta, non erano solo centri politici, ma anche culturali e sociali, dove cittadini partecipavano attivamente alla vita pubblica. La polis rappresenta quindi un modello di comunità in cui la partecipazione e l'identità collettiva erano fondamentali per il funzionamento della società.

Come si scrive la soluzione Polis

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

