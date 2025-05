Un virtuoso come Lang Lang nei cruciverba: la soluzione è Pianista

Home / Soluzioni Cruciverba / Un virtuoso come Lang Lang

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un virtuoso come Lang Lang' è 'Pianista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANISTA

Curiosità e Significato di "Pianista"

La parola Pianista è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pianista.

Perché la soluzione è Pianista? Un pianista è un musicista che si esibisce su uno strumento a tastiera, in particolare il pianoforte. Questa figura artistica si distingue per la sua abilità tecnica e interpretativa, capace di dare vita a emozioni attraverso le note. Lang Lang, ad esempio, è noto non solo per la sua maestria nel suonare, ma anche per il modo in cui riesce a coinvolgere il pubblico con la sua musica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La professione di Pollini Horowitz e Lang LangLo era anche PaderewskiUn romanzo di Elfriede JelinekDottor genio criminale d una serie di film di Fritz LangIl diabolico dottore in un film di Fritz LangLa leggenda di film del 1934 di Fritz Lang

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pianista

Hai trovato la definizione "Un virtuoso come Lang Lang" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E A A G T D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADAGETTO" ADAGETTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.