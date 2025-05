Un mezzo pesante usato in edilizia nei cruciverba: la soluzione è Camion

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un mezzo pesante usato in edilizia' è 'Camion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMION

Curiosità e Significato di "Camion"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Camion più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Camion.

Perché la soluzione è Camion? Il termine camion si riferisce a un veicolo pesante progettato per il trasporto di merci e materiali, spesso utilizzato nei cantieri edili. Questi mezzi sono fondamentali nel settore dell'edilizia, poiché consentono di spostare rapidamente grandi quantità di materiali, come sabbia, cemento o mattoni, facilitando così il lavoro degli operai e ottimizzando i tempi di costruzione. Grazie alla loro robustezza e capacità di carico, i camion sono veri e propri alleati nelle opere di costruzione e ristr

Come si scrive la soluzione Camion

Se "Un mezzo pesante usato in edilizia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

O Otranto

N Napoli

