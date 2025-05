Un ibro di ricordi nei cruciverba: la soluzione è Memoriale

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ibro di ricordi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un ibro di ricordi' è 'Memoriale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEMORIALE

Curiosità e Significato di "Memoriale"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Memoriale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Memoriale? Memoriale è un termine che si riferisce a un libro o a un'opera scritta in cui si raccolgono ricordi, esperienze e riflessioni personali. Spesso utilizzato per onorare la memoria di persone scomparse o eventi significativi, un memoriale diventa un modo per preservare la storia e le emozioni legate a momenti speciali della vita. È una testimonianza tangibile dell'importanza dei ricordi nel nostro percorso umano.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello di Sant Elena è un famoso diario sull esilio di Napoleone IRaccolta di ricordiIl diario redatto da NapoleoneVolume di ricordiDove guarda chi si abbandona ai ricordiIn esso vive chi vive di ricordi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Memoriale

Stai cercando la risposta alla definizione "Un ibro di ricordi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O T N I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCONTI" SCONTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.