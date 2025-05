Sono al latte o fondenti nei cruciverba: la soluzione è Cioccolatini

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sono al latte o fondenti' è 'Cioccolatini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIOCCOLATINI

Curiosità e Significato di "Cioccolatini"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Cioccolatini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cioccolatini? I cioccolatini sono deliziosi piccoli dolcetti a base di cioccolato, spesso ripieni di vari ingredienti come crema, frutta secca o liquori. Possono essere al latte, per un gusto più dolce e cremoso, oppure fondenti, per chi ama il sapore intenso e amaro del cioccolato. Perfetti da gustare in momenti di festa o come regalo goloso, i cioccolatini sono una vera tentazione per gli amanti del cioccolato!

Come si scrive la soluzione Cioccolatini

La definizione "Sono al latte o fondenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

