La moglie di re Assuero nei cruciverba: la soluzione è Ester

Home / Soluzioni Cruciverba / La moglie di re Assuero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La moglie di re Assuero' è 'Ester'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTER

Curiosità e Significato di "Ester"

La soluzione Ester di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ester per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ester? La moglie di re Assuero, conosciuta come Ester, è una figura centrale nel Libro di Ester della Bibbia ebraica. La sua storia è un esempio di coraggio e astuzia, poiché riesce a salvare il suo popolo, gli ebrei, da un complotto per sterminarli. Ester è spesso celebrata come un simbolo di forza femminile e determinazione in difesa dei diritti e della giustizia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impedì al marito Assuero di sterminare gli ebreiIl nome dell attrice nella fotoLa moglie di AssueroMoglie del taverniereDivinità egizia moglie di Osiri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ester

Se "La moglie di re Assuero" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N E O S À Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONESTÀ" ONESTÀ

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.