Il sultano che conquistò Costantinopoli nei cruciverba: la soluzione è Maometto Secondo

MAOMETTO SECONDO

Curiosità e Significato di "Maometto Secondo"

Perché la soluzione è Maometto Secondo? Maometto Secondo, noto anche come Mehmet II, è una figura storica di grande importanza, celebre per aver conquistato Costantinopoli nel 1453, segnando così la fine dell'Impero Romano d'Oriente. Questa conquista non solo ha trasformato la città in capitale dell'Impero Ottomano, ma ha anche avuto ripercussioni significative sulla storia europea, contribuendo alla diffusione della cultura e della religione islamica. La sua leadership e le sue strategie militari lo hanno reso un simbolo di potere e innovazione

Come si scrive la soluzione Maometto Secondo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il sultano che conquistò Costantinopoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

S Savona

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

