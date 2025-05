La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il leggendario mostro ricordato con Cariddi' è 'Scilla' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCILLA

Perché la soluzione è Scilla? Scilla è un personaggio della mitologia greca, spesso rappresentata come un mostro marino che vive in una grotta lungo lo stretto di Messina, opposta a Cariddi, un altro terribile esseri mitologici. Insieme, Scilla e Cariddi simboleggiano i pericoli che affrontava chi cercava di navigare quel tratto di mare, rendendo la loro storia un monito sulle insidie del viaggio. La figura di Scilla evoca l'immagine di una creatura affascinante e temibile,

