I venditori di spiedini mediorientali nei cruciverba: la soluzione è Kebabbari

KEBABBARI

Curiosità e Significato di "Kebabbari"

Perché la soluzione è Kebabbari? I kebabbari sono quei venditori di spiedini tipici della cucina mediorientale, noti per preparare e servire piatti a base di carne grigliata, come kebab e shawarma. Questi professionisti non solo offrono un pasto delizioso, ma spesso creano un'atmosfera conviviale, dove il cibo diventa un momento di socialità e cultura gastronomica. La loro arte culinaria è apprezzata in tutto il mondo e rappresenta una parte importante della tradizione alimentare mediorientale.

Come si scrive la soluzione Kebabbari

K Kappa

E Empoli

B Bologna

A Ancona

B Bologna

B Bologna

A Ancona

R Roma

I Imola

