TENNISTI

Curiosità e Significato di "Tennisti"

Perché la soluzione è Tennisti? I tennisti sono gli atleti che praticano il tennis, uno sport affascinante che si gioca con racchette e palline su un campo. Questi sportivi si allenano per migliorare le loro abilità nel colpire la palla e strategizzare ogni punto, sia in singolo che in doppio. La passione per il gioco, unita alla competizione, rende i tennisti parte di un mondo vibrante e dinamico, dove il talento e la determinazione fanno la differenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono rispondere con il diritto o il rovescioSono esperti in serviziLo erano Panatta e PietrangeliIl verbo con scarponi e racchetteLe racchette per camminare sulla neveGiocano con la palla ovale

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O N V A R A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAROVANA" CAROVANA

