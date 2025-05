Claudio Buglioni lo supplica di non andare via nei cruciverba: la soluzione è Passerotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Claudio Buglioni lo supplica di non andare via

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Claudio Buglioni lo supplica di non andare via' è 'Passerotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSEROTTO

Curiosità e Significato di "Passerotto"

Approfondisci la parola di 10 lettere Passerotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Passerotto? La parola passerotto si riferisce a un piccolo uccello, tipicamente associato a immagini di tenerezza e vulnerabilità. Nel linguaggio comune, può anche simboleggiare l'innocenza e la fragilità, evocando sentimenti di protezione e affetto verso chi è più indifeso. Inoltre, il passerotto rappresenta spesso la libertà e la gioia di vivere, rendendolo un simbolo amato in molte culture.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tenero appellativoL uccelletto in una popolare canzone di BaglioniClaudio Baglioni lo supplica di non andare viaLo si monta per andare in settimana biancaLo si consulta prima di andare in gita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Passerotto

La definizione "Claudio Buglioni lo supplica di non andare via" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R C A I P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REPLICA" REPLICA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.