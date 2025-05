Carnivoro che va a caccia di galline nei cruciverba: la soluzione è Faina

FAINA

Curiosità e Significato di "Faina"

La soluzione Faina di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Faina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Faina? La faina è un piccolo mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei mustelidi, noto per le sue abilità di cacciatore. Questo astuto predatore si nutre principalmente di piccoli animali, tra cui uccelli come le galline, e si distingue per la sua agilità e intelligenza. Spesso vive in boschi e aree rurali, dove può muoversi furtivamente alla ricerca di prede.

