La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avariati come il burro stantio' è 'Rancidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANCIDI

Curiosità e Significato di "Rancidi"

Vuoi sapere di più su Rancidi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rancidi.

Perché la soluzione è Rancidi? La parola rancidi si riferisce a quel sapore sgradevole e pungente che si sviluppa quando i grassi, come il burro, si ossidano e si deteriorano. Questo processo può avvenire quando gli alimenti vengono conservati in modo inadeguato o per troppo tempo. In sostanza, quando qualcosa è rancido, non solo perde il suo gusto originale, ma può anche essere nocivo per la salute!

Come si scrive la soluzione Rancidi

Stai cercando la risposta alla definizione "Avariati come il burro stantio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

D Domodossola

I Imola

