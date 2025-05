Area piemontese di Avigliana e Bardonecchia nei cruciverba: la soluzione è Val Di Susa

VAL DI SUSA

Curiosità e Significato di "Val Di Susa"

Approfondisci la parola di 9 lettere Val Di Susa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Val Di Susa? La Val di Susa è una valle situata nelle Alpi piemontesi, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e la ricca storia culturale. Questa area comprende pittoreschi comuni come Avigliana e Bardonecchia, che offrono un mix di bellezze naturali e opportunità per attività all'aperto, come escursionismo e sci. La Val di Susa è anche nota per la sua importanza storica, essendo stata un importante corridoio di comunicazione tra l'Italia e la Francia nel corso dei secoli.

Come si scrive la soluzione Val Di Susa

Non riesci a risolvere la definizione "Area piemontese di Avigliana e Bardonecchia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

I Imola

S Savona

U Udine

S Savona

A Ancona

