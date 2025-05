Vivono tra i Nicaraguensi e i Panamensi nei cruciverba: la soluzione è Costaricani

COSTARICANI

Curiosità e Significato di "Costaricani"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Costaricani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Costaricani? I costaricani sono gli abitanti della Costa Rica, un paese dell'America Centrale noto per la sua bellezza naturale e il suo impegno per la sostenibilità. Vivono in una nazione che si distingue per la sua democrazia stabile e l'alta qualità della vita, contribuendo a una cultura ricca di tradizioni, arte e una profonda connessione con l'ambiente circostante. La Costa Rica è anche famosa per la sua biodiversità, attirando visitatori da tutto il mondo che desiderano esplorare le sue foreste pluviali e

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

