La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un recipiente per liquidi' è 'Botte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOTTE

Curiosità e Significato di "Botte"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Botte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Botte? La botte è un grande contenitore, tradizionalmente realizzato in legno, utilizzato per conservare e trasportare liquidi come vino, olio o birra. Grazie alla sua forma cilindrica e alle sue spesse pareti, è progettata per mantenere i liquidi al sicuro da contaminazioni esterne e per facilitarne il trasporto. La botte non è solo un oggetto pratico, ma rappresenta anche una parte importante della cultura enologica e gastronomica di molte regioni.

Come si scrive la soluzione Botte

Hai davanti la definizione "Un recipiente per liquidi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O C S C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASCO" CASCO

