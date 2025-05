Rifare il pezzo nei cruciverba: la soluzione è Bissare

BISSARE

Curiosità e Significato di "Bissare"

Approfondisci la parola di 7 lettere Bissare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bissare? Bissare significa ripetere un'azione o un evento, spesso utilizzato nel contesto di spettacoli o performance, quando il pubblico chiede un bis per rivedere qualcosa di particolarmente apprezzato. Questo termine può anche riferirsi a ripetere un'attività o un compito, come nel caso di rifare il pezzo, per migliorarne il risultato o per soddisfare una richiesta. In sostanza, bissare implica l'idea di voler rivivere un momento piacevole o di migliorare qualcosa che è già stato fatto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ripetere per gli spettatoriRipetere per chi ha applauditoRipetere un pezzoUn pezzo d ossoPezzo grosso dell industriaSe non tornano si devono rifare

Come si scrive la soluzione Bissare

B Bologna

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O T O I B N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOTTONI" BOTTONI

