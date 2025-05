La divisione d un terreno fabbricabile nei cruciverba: la soluzione è Lottizzazione

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La divisione d un terreno fabbricabile' è 'Lottizzazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOTTIZZAZIONE

Curiosità e Significato di "Lottizzazione"

Hai risolto il cruciverba con Lottizzazione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Lottizzazione.

Perché la soluzione è Lottizzazione? La lottizzazione è il processo attraverso il quale un terreno edificabile viene suddiviso in diverse particelle più piccole, destinate alla costruzione di edifici o infrastrutture. Questo intervento urbanistico permette di organizzare meglio lo spazio, facilitando la realizzazione di nuovi quartieri e migliorando la pianificazione territoriale. In pratica, è un modo per trasformare aree incolte o agricole in zone abitate e funzionali.

Come si scrive la soluzione Lottizzazione

Se ti sei imbattuto nella definizione "La divisione d un terreno fabbricabile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R T S A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARSIE" TARSIE

