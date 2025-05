La città toscana dell alabastro nei cruciverba: la soluzione è Volterra

VOLTERRA

Curiosità e Significato di "Volterra"

Perché la soluzione è Volterra? Volterra è una suggestiva città toscana famosa per la sua produzione di alabastro, un materiale pregiato e lavorabile che ha dato vita a splendide opere d'arte e artigianato locale. Oltre alla sua tradizione artigianale, Volterra è conosciuta per la sua ricca storia etrusca e medievale, che si riflette nei monumenti e nelle strade affascinanti del centro storico. Visitare Volterra significa immergersi in un'atmosfera unica, dove arte, storia e bellezza naturale si intrecc

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Località del Pisano rinomata per l artigianato dell alabastroIl pittore che fu incaricato di ricoprire i nudi di Michelangelo nel Giudizio UniversaleComune della Toscana con le famose balzeLa città dell animatissima OktoberfestBagna molte città dell Alta ItaliaAntica città dell Argolide

Come si scrive la soluzione Volterra

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z S Z T A I Mostra soluzione



