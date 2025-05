Il poeta de Le foglie morte nei cruciverba: la soluzione è Prevert

PREVERT

Curiosità e Significato di "Prevert"

Vuoi sapere di più su Prevert? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Prevert.

Perché la soluzione è Prevert? Il poeta di Le foglie morte è Jacques Prévert, un celebre scrittore francese noto per la sua poesia evocativa e malinconica. Le sue opere spesso esplorano temi come l'amore, la nostalgia e la bellezza della vita quotidiana, utilizzando un linguaggio semplice ma incisivo. Le foglie morte è una delle sue composizioni più amate, che evoca il passare del tempo e la fragilità dei sentimenti, rendendo universali le emozioni umane.

Come si scrive la soluzione Prevert

P Padova

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

T Torino

