Comporta una spesa nei cruciverba: la soluzione è Compera

Home / Soluzioni Cruciverba / Comporta una spesa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comporta una spesa' è 'Compera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPERA

Curiosità e Significato di "Compera"

Hai risolto il cruciverba con Compera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Compera.

Perché la soluzione è Compera? La parola compera indica l'atto di acquistare o procurarsi qualcosa, spesso associato all'idea di spesa in un negozio. È un termine che evoca il momento in cui decidiamo di portare a casa un prodotto, contribuendo così al nostro benessere o soddisfazione personale. In sostanza, compera non è solo un gesto pratico, ma anche una piccola gioia legata al soddisfare una necessità o un desiderio.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Allestito con grande spesaComporta la rottura d una bottiglia di spumanteProprio di chi si comporta come l anziano verso il giovane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Compera

Hai davanti la definizione "Comporta una spesa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U O O T S B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROBUSTO" ROBUSTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.