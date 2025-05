Una venerata Santa nei cruciverba: la soluzione è Elena

ELENA

Curiosità e Significato di "Elena"

Perché la soluzione è Elena? Una venerata Santa fa riferimento a Santa Elena, una figura storica e religiosa molto rispettata nel cristianesimo. È conosciuta per essere madre dell'imperatore Costantino e per il suo ruolo nel promuovere la fede cristiana, oltre a essere accreditata per la scoperta della Vera Croce. La sua venerazione è diffusa in diverse tradizioni religiose, rendendola una Santa popolare e significativa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mirò marchio italiano della modaLa Santarelli della televisioneMitica figlia di ZeusLa santa più venerata dai catanesiSanta che è molto venerata a CasciaL emittente della Santa Sede fondata nel 1931

Come si scrive la soluzione Elena

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S O R G A G F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRASEGGIO" FRASEGGIO

