GUANACO

Perché la soluzione è Guanaco? Il guanaco è un mammifero erbivoro originario delle regioni montuose del Perù e rappresenta uno dei principali ruminanti selvatici dell'area andina. Questo animale, simile alla lama ma più selvatico, vive in grandi gruppi e si adatta perfettamente agli ambienti asciutti e alle altitudini elevate. La sua pelliccia spessa e il comportamento sociale lo rendono un simbolo della fauna peruviana.

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

O Otranto

