Rete per gli uccelli nei cruciverba: la soluzione è Roccolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rete per gli uccelli' è 'Roccolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROCCOLO

Curiosità e Significato di "Roccolo"

La parola Roccolo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Roccolo? La rete per gli uccelli è un attrezzo utilizzato nella caccia o nella cattura di uccelli, in particolare per intrappolare specie volatili come tordi e merli. Il termine roccolo si riferisce a uno specifico sistema di cattura che consiste in una rete posta in aree boschive o in prossimità di corsi d'acqua, dove gli uccelli si radunano. Questa tecnica, di origine antica, è ancora praticata in alcune regioni italiane e rappresenta una trad

Come si scrive la soluzione Roccolo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rete per gli uccelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

