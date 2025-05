Interessano solo i pignoli nei cruciverba: la soluzione è Inezie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Interessano solo i pignoli' è 'Inezie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INEZIE

Curiosità e Significato di "Inezie"

Approfondisci la parola di 6 lettere Inezie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inezie? La frase Interessano solo i pignoli suggerisce che ci sono persone o situazioni che si concentrano esclusivamente su dettagli trascurabili o particolari insignificanti. La menzione di INEZIE sottolinea proprio questa attitudine, evidenziando come a volte ci si perda in futilità, dimenticando aspetti più importanti e significativi. In questo contesto, l'invito è a riflettere su ciò che merita davvero attenzione nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Inezie

I Imola

N Napoli

E Empoli

Z Zara

I Imola

E Empoli

