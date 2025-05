Il complemento del verbo transitivo nei cruciverba: la soluzione è Oggetto

OGGETTO

Curiosità e Significato di "Oggetto"

Hai risolto il cruciverba con Oggetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Oggetto.

Perché la soluzione è Oggetto? Il complemento del verbo transitivo, comunemente chiamato oggetto, è la parte della frase che completa il significato del verbo, indicando a chi o a che cosa si riferisce l'azione. Ad esempio, nella frase Marco legge un libro, un libro è l'oggetto che riceve l'azione di leggere. Questo elemento è fondamentale per comprendere appieno il messaggio, poiché senza di esso la frase risulterebbe incompleta.

