La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dolore lancinante' è 'Spasimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPASIMO

Curiosità e Significato di "Spasimo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Spasimo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spasimo? Il termine spasimo si riferisce a un dolore intenso e acuto, spesso associato a crampi o convulsioni, che può colpire il corpo in vari modi. Questo fenomeno è caratterizzato da una sensazione di malessere profondo, capace di distorcere la percezione del dolore fisico ed emotivo. Comprendere il concetto di spasimo è fondamentale per riconoscere situazioni critiche di sofferenza e può essere utile anche nel contesto medico per meglio descrivere sintomi e condizioni di salute.

Un dolore che torturaConvulsione generata dal doloreInsopportabile doloreIl dolore dei bambiniDove si abbattono portano doloreAtroce dolore

Come si scrive la soluzione Spasimo

S Savona

P Padova

A Ancona

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

