La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Conduce da un versante all altro' è 'Valico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALICO

Curiosità e Significato di "Valico"

Vuoi sapere di più su Valico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Valico.

Perché la soluzione è Valico? Il termine valico si riferisce a un passo montano o a un punto di attraversamento tra due versanti. Questa parola è spesso utilizzata in geografia per descrivere luoghi dove le persone o i veicoli possono transitare da un lato all'altro di una catena montuosa. I valichi sono fondamentali per le vie di comunicazione e per l'accesso a diverse aree, specialmente in contesti montuosi.

Come si scrive la soluzione Valico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Conduce da un versante all altro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

