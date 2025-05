Il tiro spiovente per scavalcare il portiere nei cruciverba: la soluzione è Pallonetto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il tiro spiovente per scavalcare il portiere' è 'Pallonetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLONETTO

Curiosità e Significato di "Pallonetto"

Vuoi sapere di più su Pallonetto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Pallonetto.

Perché la soluzione è Pallonetto? Il pallonetto è una tecnica usata nel calcio in cui un giocatore colpisce la palla in modo da farla salire sopra il portiere e atterrare nella rete, risultando in un tiro spiovente e delicato. Questa mossa è spesso usata quando il portiere è in uscita e si trova in una posizione avanzata.

Come si scrive la soluzione: Pallonetto

Non riesci a risolvere la definizione "Il tiro spiovente per scavalcare il portiere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

