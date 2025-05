Ci va il taglialegna nei cruciverba: la soluzione è Bosco

BOSCO

Curiosità e Significato di "Bosco"

La parola Bosco è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bosco? La definizione Ci va il taglialegna si riferisce al fatto che i taglialegna lavorano spesso nei boschi, dove trovano gli alberi da abbattere. Pertanto, la parola bosco è la risposta corretta, poiché indica il luogo in cui si svolge questa attività.

Come si scrive la soluzione: Bosco

La definizione "Ci va il taglialegna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

