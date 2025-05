Super il famoso idraulico dei videogiochi nei cruciverba: la soluzione è Mario

MARIO

Curiosità e Significato di "Mario"

Hai risolto il cruciverba con Mario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Mario.

Perché la soluzione è Mario? La definizione Super il famoso idraulico dei videogiochi si riferisce a Mario, il celebre personaggio creato dalla Nintendo, noto per il suo ruolo in giochi come Super Mario. È un idraulico che vive avventure in mondi fantastici, rendendolo uno dei protagonisti più iconici del mondo videoludico.

Come si scrive la soluzione: Mario

Stai cercando la risposta alla definizione "Super il famoso idraulico dei videogiochi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

