Suona per scoraggiare i ladri nei cruciverba: la soluzione è Antifurto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Suona per scoraggiare i ladri' è 'Antifurto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIFURTO

Curiosità e Significato di "Antifurto"

Hai risolto il cruciverba con Antifurto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Antifurto.

Perché la soluzione è Antifurto? La soluzione ANTIFURTO si riferisce a un dispositivo o un sistema progettato per dissuadere i ladri, in quanto emette suoni o allarmi in caso di intrusioni. Quindi, suona per scoraggiare i ladri è una definizione che descrive perfettamente la funzione di un antifurto.

Come si scrive la soluzione: Antifurto

Stai cercando la risposta alla definizione "Suona per scoraggiare i ladri"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

F Firenze

U Udine

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N I G L C O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONIGLIO" CONIGLIO

