Ci ricorda il castoro nei cruciverba: la soluzione è Lontra

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci ricorda il castoro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci ricorda il castoro' è 'Lontra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONTRA

Curiosità e Significato di "Lontra"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lontra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lontra? La definizione Ci ricorda il castoro si riferisce alla lontra perché, come il castoro, è un mammifero acquatico noto per la sua abilità nel nuotare e costruire tane. Entrambi gli animali appartengono all'ordine dei roditori, ma la lontra è un carnivoro e vive in habitat acquatici, ricordandoci il castoro per le sue caratteristiche ecologiche.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può ricordare un castoroÈ ghiotta di pesciHa una pelliccia bruna e lucentissimaCi ricorda un famosissimo balletto di CiaikovskijQuella rosa ci ricorda una serie di filmCi ricorda l ispettore Clouseau

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Lontra

Hai trovato la definizione "Ci ricorda il castoro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I S O I T R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROSTINI" CROSTINI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.