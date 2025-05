Recipiente in disuso simile a una vasca da bagno nei cruciverba: la soluzione è Semicupio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Recipiente in disuso simile a una vasca da bagno' è 'Semicupio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMICUPIO

Curiosità e Significato di "Semicupio"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Semicupio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Semicupio? Il termine semicupio si riferisce a un recipiente di forma simile a una vasca da bagno, ma con un profilo inferiore e spesso utilizzato in passato per contenere acqua o liquidi. È un vocabolo poco comune, che può essere trovato in contesti storici o letterari.

Come si scrive la soluzione: Semicupio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Recipiente in disuso simile a una vasca da bagno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

U Udine

P Padova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I I O A C N D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDIANICO" MEDIANICO

