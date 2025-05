Quinte e fondali nei cruciverba: la soluzione è Scene

SCENE

Curiosità e Significato di "Scene"

Hai risolto il cruciverba con Scene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Scene.

Perché la soluzione è Scene? Quinte e fondali si riferiscono agli elementi scenografici utilizzati nel teatro e nel cinema per creare l'atmosfera e il contesto di un'opera. Le quinte sono le strutture che delimitano la scena, mentre i fondali sono le scenografie che si estendono sullo sfondo, contribuendo a definire il luogo in cui si svolge la storia. In questo contesto, dunque, il termine scene rappresenta l'insieme di questi elementi che danno vita a un'esperienza visiva e drammatica.

Come si scrive la soluzione Scene

Stai cercando la risposta alla definizione "Quinte e fondali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

