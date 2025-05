I pittori come Giovanni Fattori nei cruciverba: la soluzione è Macchiaioli

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I pittori come Giovanni Fattori' è 'Macchiaioli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACCHIAIOLI

Curiosità e Significato di "Macchiaioli"

Approfondisci la parola di 11 lettere Macchiaioli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Macchiaioli? I Macchiaioli erano un gruppo di artisti italiani del XIX secolo, tra cui Giovanni Fattori, che si distinguevano per la loro tecnica caratterizzata dall'uso di macchie di colore puri per catturare la luce e il movimento nella natura, contrapponendosi al formalismo accademico dell'epoca. La loro innovazione ha avuto un'importante influenza sull'impressionismo.

Come si scrive la soluzione: Macchiaioli

Hai trovato la definizione "I pittori come Giovanni Fattori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

