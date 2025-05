Partecipa a una frazione della staffetta mista nei cruciverba: la soluzione è Ranista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Partecipa a una frazione della staffetta mista' è 'Ranista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANISTA

Curiosità e Significato di "Ranista"

Approfondisci la parola di 7 lettere Ranista: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ranista? La frase Partecipa a una frazione della staffetta mista fa riferimento a un atleta che gareggia in una disciplina sportiva a squadre, come l'atletica o il nuoto, in cui i membri si alternano nel completare dei segmenti. Il termine RANISTA si riferisce specificamente a un corridore, suggerendo il ruolo di chi gareggia nella frazione di corsa della staffetta mista. Quindi, un ranista è essenziale per contribuire al successo della squadra nel suo insieme.

Come si scrive la soluzione Ranista

Hai trovato la definizione "Partecipa a una frazione della staffetta mista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

