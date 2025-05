L istantanea che salva la schermata del pc nei cruciverba: la soluzione è Screenshot

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L istantanea che salva la schermata del pc' è 'Screenshot'.

SCREENSHOT

Curiosità e Significato di "Screenshot"

La soluzione Screenshot di 10 lettere

Perché la soluzione è Screenshot? Un screenshot è un'immagine catturata dello schermo del computer o di un dispositivo mobile in un dato momento. Questa istantanea può includere qualsiasi cosa sia visibile sullo schermo, come applicazioni, siti web o documenti, e viene spesso utilizzata per condividere informazioni, fornire prove o documentare ciò che è stato visualizzato. Realizzare uno screenshot è una funzione utile per comunicare in modo chiaro e veloce.

Un programma per scrivere con il PC
Il tasto del PC per andare a capo
La lotteria istantanea

Come si scrive la soluzione Screenshot

La definizione "L istantanea che salva la schermata del pc" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

R Roma

E Empoli

E Empoli

N Napoli

S Savona

H Hotel

O Otranto

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S C C A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCACCO" SCACCO

