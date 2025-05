Li investono i finanzieri nei cruciverba: la soluzione è Capitali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li investono i finanzieri' è 'Capitali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPITALI

Curiosità e Significato di "Capitali"

Vuoi sapere di più su Capitali? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Capitali.

Perché la soluzione è Capitali? La definizione Li investono i finanzieri si riferisce ai capitali, ovvero ai fondi economici che possono essere investiti in varie attività finanziarie. In questo contesto, i finanzieri gestiscono e investono capitali per ottenere un profitto.

Come si scrive la soluzione: Capitali

Se "Li investono i finanzieri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

