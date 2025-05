Importante porto della Cina nei cruciverba: la soluzione è Canton

Home / Soluzioni Cruciverba / Importante porto della Cina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Importante porto della Cina' è 'Canton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTON

Curiosità e Significato di "Canton"

Hai risolto il cruciverba con Canton? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Canton.

Perché la soluzione è Canton? Canton, conosciuta anche come Guangzhou, è un importante porto della Cina situato nella provincia del Guangdong, famoso per la sua storia commerciale e come centro economico. È uno dei porti più trafficati del paese e un punto chiave per il commercio internazionale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha per capitale BellinzonaVi si trovano Bellinzona Lugano e LocarnoUn importante porto della CinaPorto della CinaUn importante porto tedesco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Canton

Non riesci a risolvere la definizione "Importante porto della Cina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T E R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CETRA" CETRA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.