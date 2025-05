I mosaici dell ebanista nei cruciverba: la soluzione è Tarsie

TARSIE

Curiosità e Significato di "Tarsie"

Vuoi sapere di più su Tarsie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tarsie.

Perché la soluzione è Tarsie? I mosaici dell'ebanista si riferiscono all'arte della tarsia, una tecnica decorativa che utilizza pezzi di legno di diverse essenze e colori per creare motivi e disegni complessi su superfici di mobili e oggetti in legno. Questa pratica, tipica dell'ebanisteria, richiede grande abilità e precisione, poiché i pezzi di legno vengono incastrati con cura per formare immagini o pattern eleganti e armoniosi. La tarsia è apprezzata non solo per la sua bellezza

Come si scrive la soluzione: Tarsie

La definizione "I mosaici dell ebanista" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

E Empoli

