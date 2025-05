Un gigantesco ma mansueto abitatore dei mari nei cruciverba: la soluzione è Squalo Balena

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un gigantesco ma mansueto abitatore dei mari' è 'Squalo Balena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SQUALO BALENA

Curiosità e Significato di "Squalo Balena"

Approfondisci la parola di 12 lettere Squalo Balena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Squalo Balena? La definizione Un gigantesco ma mansueto abitatore dei mari si riferisce allo squalo balena, il pesce cartilaginoso più grande del mondo, noto per il suo comportamento docile e per nutrirsi principalmente di plancton. Nonostante le sue dimensioni imponenti, è considerato innocuo per l'uomo.

Come si scrive la soluzione: Squalo Balena

Hai davanti la definizione "Un gigantesco ma mansueto abitatore dei mari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

Q Quarto

U Udine

A Ancona

L Livorno

O Otranto

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O I M L I D R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILIARDO" MILIARDO

