SCANSARE

Curiosità e Significato di "Scansare"

Perché la soluzione è Scansare? La parola SCANSARE significa muoversi in modo da evitare qualcosa che potrebbe ostacolare o danneggiare, rendendola quindi una soluzione appropriata per la definizione Evitare l'ostacolo. In un cruciverba, questa parola si compone di 8 lettere e si adatta perfettamente al significato richiesto.

Come si scrive la soluzione: Scansare

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

