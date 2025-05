I disegni con la battuta nei cruciverba: la soluzione è Vignette

VIGNETTE

Curiosità e Significato di "Vignette"

La soluzione Vignette di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vignette per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vignette? La frase I disegni con la battuta si riferisce a vignette, ovvero disegni umoristici che spesso accompagnano un testo comico o satirico. Le vignette sono utilizzate nei fumetti, nei giornali e nelle riviste per esprimere idee e divertire il lettore con un mix di immagini e parole. Grazie alla loro capacità di comunicare concetti complessi in modo immediato e divertente, le vignette si sono affermate come una forma d'arte popolare nel panorama della comunicazione

Come si scrive la soluzione Vignette

Non riesci a risolvere la definizione "I disegni con la battuta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

I Imola

G Genova

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

