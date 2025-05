Dipinse Le due madri nei cruciverba: la soluzione è Segantini

Home / Soluzioni Cruciverba / Dipinse Le due madri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dipinse Le due madri' è 'Segantini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGANTINI

Curiosità e Significato di "Segantini"

La soluzione Segantini di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Segantini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Segantini? La definizione Dipinse Le due madri si riferisce all'evento principale dell'opera Le due madri dell'artista Giovanni Segantini, un famoso pittore italiano del XIX secolo, noto per i suoi lavori che celebrano la natura e la vita contadina. La risposta SEGANTINI si inserisce perfettamente nel contesto del cruciverba.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il celebre pittore trentino che dipinse Alla StangaDipinse Ave Maria a trasbordoPittore del divisionismoChi dipinse Due donne tahitianeIl Paul che dipinse Due donne tahitianeNative della città dei due mari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Segantini

Hai davanti la definizione "Dipinse Le due madri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T I O C T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TATTICO" TATTICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.