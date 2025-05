Carattere da lingue slave nei cruciverba: la soluzione è Cirillico

CIRILLICO

Curiosità e Significato di "Cirillico"

La parola Cirillico è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cirillico.

Perché la soluzione è Cirillico? La definizione Carattere da lingue slave si riferisce all'alfabeto cirillico, utilizzato per scrivere varie lingue slave come il russo e il bulgaro. Pertanto, la soluzione per il cruciverba è CIRILLICO.

Come si scrive la soluzione: Cirillico

Hai davanti la definizione "Carattere da lingue slave" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

