BERGAMOTTO

Curiosità e Significato di "Bergamotto"

Perché la soluzione è Bergamotto? Il bergamotto è un agrume noto per il suo olio essenziale, ampiamente utilizzato in profumeria per il suo profumo fresco e caratteristico, che lo rende molto apprezzato nella composizione di fragranze e profumi.

Come si scrive la soluzione: Bergamotto

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

A Ancona

M Milano

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A I L N O L M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOMELLINA" LOMELLINA

