In aereo comprende il maggior numero di posti nei cruciverba: la soluzione è Economy Class

Home / Soluzioni Cruciverba / In aereo comprende il maggior numero di posti

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'In aereo comprende il maggior numero di posti' è 'Economy Class'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECONOMY CLASS

Curiosità e Significato di "Economy Class"

Hai risolto il cruciverba con Economy Class? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Economy Class.

Perché la soluzione è Economy Class? La ECONOMY CLASS è la classe di viaggio sugli aerei che offre il maggior numero di posti disponibili e solitamente ha tariffe più basse rispetto alle altre classi, come la business o la prima classe. Per questo motivo, è l'opzione più comune utilizzata dai passeggeri.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Offre i posti non businessLa religione che conta il maggior numero di CristianiIl numero che comprende le più alte vette della TerraLo praticano il maggior numero di Cristiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Economy Class

La definizione "In aereo comprende il maggior numero di posti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

Y Yacht

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S O I R N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIGNORE" SIGNORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.